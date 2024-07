Schneider è l’undicesimo parlamentare democratico che ha chiesto le dimissioni di Biden

AgenPress. Il deputato Brad Schneider, democratico dell’Illinois, giovedì si è unito alla crescente lista di legislatori democratici che chiedono pubblicamente al presidente Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale.

In una dichiarazione, Schneider ha elogiato Biden per i suoi successi durante il suo mandato, ma ha affermato che è giunto il momento per il presidente di “passare il testimone a una nuova generazione per guidarci verso il futuro che lui ci ha permesso e ci ha dato il potere di perseguire”.

Schneider ha invocato George Washington che, nonostante l’incoraggiamento dei suoi sostenitori, ha rifiutato di candidarsi per un terzo mandato “per il bene della nazione e del popolo”.

“Sapeva quando era il momento di passare il testimone”, ha detto Schneider. “Passando il testimone ora, il presidente Biden ha la possibilità di essere all’altezza di questo standard e di suggellare il suo posto nella storia come uno dei più grandi leader che la nostra nazione e la storia abbiano mai conosciuto. Può guidare la transizione del potere a una nuova generazione che può costruire un partito più forte e una nazione più forte. Temo che se non riuscirà a fare la scelta giusta, la nostra democrazia rimarrà in bilico”.