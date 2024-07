Bagnoli-Coroglio. Meloni: “Nel Decreto coesione abbiamo stabilito per legge l’obbligo di destinare il 40% delle risorse per infrastrutture al Sud”

AgenPress. La riforma delle politiche di coesione – mi perdonerete se allargo leggermente l’orizzonte, perché tutto funziona se è inserito in una strategia -, da cui sono nati gli Accordi di coesione che finora abbiamo sottoscritto con 18 tra Regioni e Province autonome, non è l’unico tassello della strategia complessiva che cerchiamo di immaginare per il Mezzogiorno d’Italia. Penso che, ad esempio, sempre all’interno del Decreto coesione abbiamo istituito il Fondo perequativo infrastrutturale e abbiamo stabilito per legge l’obbligo di destinare il 40% delle risorse per infrastrutture al Sud.

È una risposta che io considero importante, perché noi per anni abbiamo distribuito la spesa per infrastrutture in base alla distribuzione della popolazione, però qualcosa non funziona se si continua a utilizzare solamente questo parametro, perché al Sud noi abbiamo un problema di spopolamento, e quello spopolamento è legato all’assenza di opportunità, e l’assenza di opportunità è legata all’assenza di infrastrutture. E quindi se non si inverte questa tendenza non si può neanche arrivare ad affrontare questa materia in maniera più strutturata e strutturale.

Sempre con il decreto coesione, voglio ricordare anche che ci siamo occupati di lavoro, destinando circa 2,8 miliardi di euro alle nuove assunzioni di donne, di giovani, di soggetti svantaggiati. Abbiamo detto alle imprese che assumono queste persone che, se lo fanno per due anni, non dovranno nulla allo Stato, a una condizione e cioè che quelle persone vengano assunte a tempo indeterminato.