Giovanni Toti. Giunta Liguria chiederà intervento Corte costituzionale. Procura dà ok a incontri con Salvini e due assessori

AgenPress – La Giunta regionale della Liguria vuole chiedere l’intervento della Corte costituzionale perché dal 7 maggio è stata privata del suo rappresentante con gli arresti domiciliari di Giovanni Toti che, di fatto, è stato interdetto dalla sua carica di governatore nonostante la legge non lo consenta durante le indagini preliminari. Lo si legge sul Corriere della Sera. La questione sarebbe stata già discussa tra gli assessori della giunta ma l’iniziativa sarebbe stata tenuta ferma in arresa della decisione del Riesame. Data la durissima ordinanza dei giudici del Riesame che hanno negato ancora una volta la libertà del governatore sospeso l’argomento è stato ripreso. Il ricorso solleverebbe un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, tema che dopo l’arresto è stato ventilato dal giudice emerito della Consulta Sabino Cassese in un parere che è stato depositato dalla difesa al Tribunale del riesame. La giunta regionale dovrà deliberare l’affidamento dell’incarico ad un costituzionalista.

Intanto la procura di Genova ha dato parere positivo agli incontri chiesti da Toti, che potrà vedere il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini oltre ai suoi due fedelissimi assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Il giudice Paola Faggioni potrebbe decidere a stretto giro.