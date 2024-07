Ungheria. Orban scrive ai leader Ue per la pace in Ucraina. von der Leyen: “la sua non è una missione di pace”

AgenPress – “Il Primo Ministro ha informato per iscritto i leader del Consiglio Europeo sui negoziati, sulle esperienze della prima fase della missione di pace e sulle proposte ungheresi: se l’Europa vuole la pace e vuole avere un ruolo decisivo nella risoluzione della guerra e nella fine dello spargimento di sangue, deve ora elaborare e attuare un cambiamento di direzione”. Lo dice Balaz Orban, braccio destro del premier ungherese Viktor Orban, nel corso di un’intervista alla testata Magyar Nemzet.

“Non dobbiamo – prosegue – né sopravvalutare né sottovalutare il nostro ruolo. Sappiamo esattamente quali sono i punti di forza del Paese e quali no, ma fin dal primo giorno del conflitto siamo stati agenti credibili per la pace, essendo gli unici in grado di negoziare con tutte le parti. Il fatto stesso che questi incontri si siano svolti a intervalli di due settimane dimostra che l’Ungheria può svolgere un ruolo serio nella mediazione: la maggior parte dei Paesi al mondo aspetta anni solo per avere un incontro di questo tipo”.

“Siamo convinti che l’intero periodo di presidenza dell’Ue del nostro Paese debba essere utilizzato, in termini politici, per creare le condizioni per i negoziati di pace. Se l’Ue non agisce ora, potrebbe non essere in grado di agire in seguito. Ci sono diversi attori della politica internazionale con i quali vale la pena negoziare e incoraggiarli ad agire insieme. Quindi ci sono ancora viaggi e negoziati da fare. Siamo nel mezzo di un periodo molto intenso”.

Alla lettera ha replicato la presidente della Commissione designata Ursula von der Leyen, affermando che quella di Viktor Orban “non è stata una vera missione di pace”.

von der Leyen ha sottolineato che, nonostante le differenti visioni, il gruppo della Sinistra è comunque “pro-Ue, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto”. Von der Leyen, in questo contesto, ha citato la nascita dei Patrioti e del gruppo guidato da Afd e le elezioni americane di novembre. “Io sono per un’Europa forte, per una centralità europea”.