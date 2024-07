Il Gruppo INI “a bordo” dell’Amerigo Vespucci

Il Prof. Vittorio Donato, Direttore Scientifico del Gruppo INI, speaker al simposio

organizzato a Los Angeles sulla nave più prestigiosa del mondo

AgenPress. Un evento internazionale di enorme prestigio il simposio sull’importanza della tutela dell’acqua organizzato sulla nave più iconica della storia, la Amerigo Vespucci, attraccata per l’occasione a Los Angeles nell’ambito del suo tour intorno al mondo.

A parlare dell’impatto che la tutela dell’acqua può avere sulla nostra salute è stato il Prof. Vittorio Donato, Direttore Scientifico del Gruppo INI, a rappresentare il punto di vista scientifico sul tema, insieme ad un parterre di ospiti di caratura mondiale.

“Il tema della tutela dell’acqua è di grande rilevanza per la salute delle persone – dice il Prof. Donato – Nel corso del mio intervento ho posto in evidenza l’importanza dell’acqua per la nostra salute e del suo rapporto con il cancro. È fondamentale un controllo adeguato dell’acqua per non assumere elementi che potenzialmente possano essere cancerogeni e sapere che l’acqua è una preziosa alleata in tutte le fasi di cura dei pazienti neoplastici.

Questa occasione di rappresentare il Gruppo INI in una cornice di rilevanza mondiale ad un evento organizzato sulla nave che è diventata simbolo dell’Italia nel mondo – conclude il Prof. Donato – mi rende onorato e orgoglioso”.