Joe Biden si “ritirerà” già questo fine settimana

AgenPress. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da importanti parlamentari democratici il presidente Joe Biden “interromperà la sua campagna elettorale 2024” alla fine di questa settimana.

Nonostante Biden abbia pubblicamente insistito sul fatto che non si ritirerà, alcuni democratici sostengono che il presidente “in privato” abbia considerato di ritirarsi dalla corsa soprattutto analizzando gli “impietosi sondaggi”, la crescente pressione dei leader del suo partito, i suggerimenti degli amici e soprattutto la richiesta dei principali donatori, che insistono sul fatto che non potrà vincere la rielezione a Presidente degli Stati Uniti d’America.

Joe Biden si è autoisolato da mercoledì nel Delaware dopo essere risultato anche positivo al Covid-19.

La deputata Nancy Pelosi , democratica della California, ex Speaker della Camera, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente Biden per insistere sul fatto che i sondaggi mostrano che non può vincere contro l’ex Presidente Trump.

Il principale esponente democratico del Senato Chuck Schumer avrebbe detto al presidente Biden, in una “riservata conversazione a tu per tu”, che sarebbe meglio se si “ritirasse dalla corsa presidenziale”.

Il senatore democratico del Colorado John Hickenlooper ha dichiarato che il presidente Biden sta “lavorando per” prendere una decisione se proseguire o meno con la sua campagna di rielezione, decisione che “fa bene al Paese”.

L’ex presidente Barack Obama ha affermato nei giorni scorsi ai suoi alleati che, a suo avviso, il presidente Biden dovrebbe riconsiderare la sua candidatura.