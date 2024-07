Nel suo discorso alla Convention nazionale repubblicana Trump racconta i particolari del tentato omicidio

AgenPress. Donald Trump, durante il discorso alla Convention repubblicana, ha fatto più volte riferimento al tentativo di assassinio contro di lui. Ha raccontato nei minimi dettagli tutti i particolari dell’attentato.

“Per vedere il foglio di carta ho iniziato a girare verso destra, ed ero pronto a iniziare un’ulteriore virata, cosa che sono stato fortunato a non fare, quando ho sentito un forte sibilo e ho sentito qualcosa colpirmi, molto forte, all’orecchio destro”. “Mi sono detto, ‘Wow, cos’era quello? Può essere solo un proiettile’, e ho mosso la mano destra verso l’orecchio, l’ho abbassata, e la mia mano era coperta di sangue, solo sangue dappertutto. Ho capito subito che era molto grave, che eravamo sotto attacco, e con un movimento mi sono buttato a terra”.

“C’era sangue che scorreva ovunque, e tuttavia, in un certo senso mi sentivo molto al sicuro, perché avevo Dio dalla mia parte”. “La cosa incredibile è che prima dello sparo, se non avessi mosso la testa all’ultimo istante, il proiettile dell’assassino avrebbe colpito perfettamente il bersaglio, e io non sarei qui con voi stasera”.

“Nonostante gli spari risuonassero i partecipanti non sono corsi verso le uscite o si ammassati”, ma invece sono rimasti fermi: non si sono mossi di un centimetro”. Infatti, molti di loro coraggiosamente si sono alzati in piedi indicando dove era posizionato l’attentatore”. Grazie a questo comportamento “molte vite sono state salvate”.

“Ma non è questo il motivo per cui non si sono mossi: il motivo è che sapevano che ero in guai seri, hanno visto tutto quel sangue e hanno pensato che fossi morto, e semplicemente non volevano lasciarmi, e si può vedere quell’amore scritto sui loro volti”, ha concluso Trump.