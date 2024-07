Biden: “Democratici, è tempo di unirci e battere Trump. Facciamolo”

AgenPress. “Per ora, lasciatemi esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per vedermi rieletto”, ha scritto Biden. “Voglio ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria in tutto questo lavoro. E lasciatemi esprimere il mio sentito apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me”.

“Credo oggi a ciò in cui ho sempre creduto: che non c’è nulla che l’America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che siamo gli Stati Uniti d’America”.

“La mia primissima decisione come candidata del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mia vicepresidente. Ed è stata la decisione migliore che abbia mai preso. Oggi voglio offrire il mio pieno supporto e appoggio a Kamala come candidata del nostro partito. Democratici, è tempo di unirci e battere Trump. Facciamolo”, ha scritto Biden.