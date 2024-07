Trump: “Ho preso una pallottola per la democrazia”

AgenPress. Nel primo comizio elettorale a Grand Rapids, nel Michigan Donald Trump ha dichiarato di essersi “preso una pallottola per la democrazia“. Oltre 12 mila persone erano presenti nel Michigan, per dimostrare il loro sostegno all’ex presidente in occasione del suo primo comizio, dopo l’attentato.

Trump è salito sul palco iniziando il suo discorso dicendo che “non dovrebbe essere qui adesso, ma è successo qualcosa di molto, molto speciale”. Ha reso omaggio ai sostenitori rimasti feriti o uccisi durante il raduno della scorsa settimana. “Continuiamo a pregare per la guarigione dei due cittadini rimasti feriti in quell’attacco. “Inviamo il nostro più profondo rispetto alle famiglie”.