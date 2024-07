Kamala Harris: “Onorata di avere l’appoggio di Biden. Farò tutto ciò che è in mio potere per sconfiggere Trump”

AgenPress. Kamala Harris, in una dichiarazione rilasciata circa due ore dopo l’annuncio di Biden di ritirarsi dalla corsa delle presidenziali del 2024, ha affermato di essere “onorata di avere l’appoggio del Presidente Joe Biden e la mia intenzione è di guadagnarmi e vincere questa nomination.

Nel corso dell’ultimo anno, ho viaggiato in tutto il Paese, parlando con gli americani della chiara scelta in questa elezione importante. Ed è ciò che continuerò a fare nei giorni e nelle settimane a venire. Farò tutto ciò che è in mio potere per unire il Partito Democratico, e unire la nostra nazione, per sconfiggere Donald Trump e il suo programma estremo del Progetto 2025″.

E la vicepresidente ha ringraziato Biden per la sua straordinaria leadership come Presidente degli Stati Uniti e per i suoi decenni di servizio al nostro Paese. La sua straordinaria eredità di successi non ha eguali nella storia americana moderna, superando l’eredità di molti Presidenti che hanno servito per due mandati”.