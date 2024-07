Migranti afghani imprigionati in Pakistan raccontano di essere stati torturati e costretti ai lavori forzati

AgenPress – I migranti afghani, rimpatriati attraverso il valico di frontiera di Spin Boldak a Kandahar, hanno dichiarato che, nonostante fossero in possesso di documenti legali, sono stati comunque arrestati dalle forze pakistane e gravemente torturati durante la loro prigionia.

Definiscono il trattamento riservato ai prigionieri afghani dalle istituzioni di sicurezza pakistane una palese violazione dei diritti umani.

Mustafa, un trentacinquenne originario dell’ottavo distretto della città di Kabul, porta ancora sul corpo i segni delle torture e delle percosse subite dalle forze pakistane.

“Ci hanno picchiato selvaggiamente, ci hanno trattenuto a Kuchlak, ci hanno preso i passaporti e i soldi e ci hanno picchiato duramente nelle stazioni di polizia e nelle prigioni”.

Un altro gruppo di afghani imprigionati in Pakistan ha raccontato che, oltre al trattamento disumano, sono stati costretti ai lavori forzati.

Ehsanullah, un prigioniero deportato dal Pakistan ha raccontato di essere “stati trattati per niente umanamente, ci picchiavano, ci costringevano a spazzare e il cibo non era adeguato”.

Amanullah, un altro prigioniero deportato dal Pakistan che “gli afghani venivano trattati molto male, insultati, picchiati e umiliati prima di essere gettati in prigione”.

Anche i funzionari della Direzione delle tribù, dei confini e delle etnie di Kandahar confermano il trattamento disumano riservato ai prigionieri afghani, affermando di sostenere pienamente gli afghani deportati.

Habibullah, un esperto del Kandahar Directorate of Tribes, Borders, and Tribes, ha detto: “Per prima cosa, li registriamo, poi facciamo la biometria, diamo a ogni persona cinquemila afghani, cibo, medicine e trasporto per le loro case. Inoltre, forniremo loro più strutture”.

Secondo i funzionari del campo temporaneo nel distretto di Takhta Pul, a Kandahar, dall’anno scorso sono stati consegnati loro 600 migranti imprigionati in Pakistan e questo processo continua.

Il portavoce dell’UNHCR in Pakistan ha affermato che “circa tre milioni di rifugiati afghani, sia documentati che clandestini, vivono in Pakistan. Ciò include sia i rifugiati legali che quelli illegali. Dall’inizio del processo di deportazione, 630.000 rifugiati afghani sono stati rimpatriati dal Pakistan nel loro paese”.

Allo stesso tempo, il Ministero per i Rifugiati e il Rimpatrio ha invitato il Pakistan e altri Paesi a non deportare i rifugiati afghani.

Abdul Mutalib Haqqani, portavoce del Ministero per i Rifugiati e il Rimpatrio, sottolineando che tutti i diritti dei rifugiati dovrebbero essere garantiti in base al diritto internazionale, ha affermato: “Chiediamo ai paesi di garantire i diritti dei rifugiati in base al diritto internazionale e di trattarli secondo la legge”.

“Stiamo affrontando molti problemi, tra cui difficoltà nell’ottenere i visti, difficoltà di mobilità e numerose sfide che incontriamo”, ha affermato uno dei rifugiati afghani in Pakistan.