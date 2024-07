Pedopornografia. Don Fortunato Di Noto (Meter): “Un orrore senza fine. Immagini di neonati e bambini in tenera età”

AgenPress. 168.000 video, 11.5662 foto, 5.443 utenti pedopornografi che impunemente trafficano materiale che è difficile descrivere per la crudeltà e la esponenziale perversione sessuale sui bambini. Un orrore senza fine: da neonati a bambini in tenerissima età e i 5.443 (sempre in aumento) utenti continuano impuniti nel loro traffico criminale.

La denuncia (n. 728/2024) di Meter (associazione a tutela dell’infanzia, contro ogni forma di abuso www.associazionemeter.org) è stata immediatamente inviata alla Polizia Postale Italiana con la richiesta di approfondimento e l’individuazione dei responsabili che diffondono, scambiano e commercializzano un tale ingente materiale.

L’attento monitoraggio della rete anche quella del deepweb e dark web da parte dei volontari di Meter dell’Osservatorio mondiale contro la pedofilia (OS.MO.CO.P.) ha portato a questa ‘scoperta’ che conferma ulteriormente la complessa e strutturata rete pedocriminale.