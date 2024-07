Partita la manifestazione “NEPIESTATE 2024”

Musica, Teatro, Eventi, Cultura al centro della programmazione

Importante evento dell’Associazione culturale La Terzina di Marino

AgenPress. E’ in corso di svolgimento #NEPIESTATE 2024 il cartellone delle iniziative messe a punto dalla Pro Loco Nepi APS per tutto il mese di Luglio, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Nepi.

Iniziato il 7 e 8 luglio e proseguito nei successivi fine settimana vedrà svolgersi una Serata Jazz giovedì 25 luglio con la band “Roma Quartetto”, un Tributo a Franco Califano venerdì 26 luglio con “Se sei n’amico”, una serata con Riccardo Antonelli “Sotto il cielo di Roma stasera” sabato 27 luglio, lo spettacolo teatrale “Falstaff e le allegre comari” domenica 28 luglio terminerà giovedì 1° agosto con l’evento musicale “I Grandi Compositori nelle mura domestiche” promosso dall’Associazione culturale di Marino La Terzina.

Tutte le iniziative sono ospitate presso la Rocca dei Borgia, uno dei posti più suggestivi di Nepi che ha visto nel tempo la presenza prestigiosa dell’indimenticabile Carla Fracci, scomparsa nel 2021, come Madrina del Festival Internazionale della Danza e delle Danze fino al 2020.

“In questa calda estate nepesina, che ha avuto il suo focus nella Cultura con la C maiuscola – dichiara il Presidente della Pro Loco Fabio Pifferi – abbiamo voluto fortemente improntare le nostre serate all’amore e al riavvicinamento al valore culturale del nostro territorio, ricco di talenti e potenzialità più o meno nascoste. Abbiamo prescelto la Cultura nelle sue varie declinazioni, per avvicinare il caloroso pubblico nepesino al teatro dialettale e alla nostra storia rinascimentale con Alessio e Giuseppe, al teatro integrato della Gea, al musical di Tonino con la nostra eccellenza nepesina Roberto Cresca, alle commedie di Ebe Koinè, alla nostra importante risorsa dell’acqua, il nostro “oro bianco” e agli altri apprezzati appuntamenti della nostra estate al Forte dei Borgia”.

“Attendiamo con trepidazione la serata curata dall’associazione La Terzina che presenta “I grandi compositori nelle mura domestiche” che il 1° agosto apre praticamente il Grande Agosto nepesino, dedicato ai festeggiamenti dei nostri Santi Patroni. – così il Sindaco di Nepi Franco Vita – È un appuntamento molto atteso che mescolando musica, commedia e simpatiche battute è l’ideale compendio della nostra programmazione estiva incentrata sulla Cultura nei suoi vari ed eclettici aspetti sempre affascinanti”.

“Ci troviamo anche un inno alla forza delle donne, – gli fa eco il Consigliere delegato al Turismo e alla Cultura Paolo Paoletti – perché spesso ci sono proprio loro dietro grandi uomini ed è proprio una grande donna che traina questo spettacolo e che Nepi è lieta ed onorata di ospitare: la maestra d’arpa Cecilia Valente. Buona Estate a tutti e vi aspettiamo al Forte dei Borgia”.

Per quanto attiene l’ultimo appuntamento “I Grandi Compositori nelle mura domestiche” non sarà un concerto classico, né un recital, ma unirà alla parte musicale una messa in scena teatrale, con la partecipazione straordinaria del Maestro Cecilia Valente all’arpa.

Le vere protagoniste dell’opera saranno le mogli, le compagne, le amanti dei grandi compositori. La parte narrata accompagnerà il pubblico verso la riflessione di quanto le donne abbiano avuto un ruolo importante nella vita dei grandi compositori e sottolineerà gli aspetti passionali, intimi, inediti, tormentati, ironici della loro vita di coppia.

Aspetti di vita quotidiana attraverso i quali si squarcerà quel velo d’ombra che nei secoli ha imprigionato la donna, impedendole di esprimere le proprie capacità artistiche. Eppure queste compagne, sebbene nel silenzio a cui erano costrette, hanno dato un contributo fondamentale alla nascita delle Opere musicali dei Grandi Compositori protagonisti del concerto.