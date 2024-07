SUNIA: crollo ballatoio a Scampia, ennesima tragedia annunciata

Serve un intervento immediato per garantire la sicurezza negli alloggi popolari

AgenPress . Il tragico crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di tredici tra cui diversi bambini e l’evacuazione di 800 persone, scuote ancora una volta le coscienze e riporta all’attenzione l’inaccettabile degrado e la pericolosità in cui versano gli alloggi popolari in molte zone d’Italia.

Da tempo il SUNIA denuncia le situazioni di degrado in cui molte famiglie sono costrette a vivere nel nostro paese: edifici fatiscenti, gravi carenze strutturali ed impiantistiche, minimi requisiti di sicurezza ed igiene, queste le condizioni in cui riversano oggi migliaia di alloggi popolari.

Questo incidente è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di eventi che negli ultimi anni hanno colpito diverse realtà italiane. Una tragedia annunciata, che evidenzia l’incuria e l’abbandono in cui sono lasciati da anni interi quartieri.

È indispensabile e non più rimandabile attuare politiche abitative serie e strutturate, che favoriscano l’accesso ad abitazioni dignitose e sicure per tutte le famiglie, contrastando il fenomeno dell’esclusione sociale e promuovendone la coesione, investendo risorse adeguate nella manutenzione straordinaria e nella messa in sicurezza degli alloggi popolari, garantendo interventi tempestivi e mirati.