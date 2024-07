Tasso sovraffolamento carceri. Antigone: in 56 istituti è superiore al 150%, in 8 superiore al 190%. Solo 38 non sovraffollati

AgenPress – In 56 istituti il tasso di affollamento è superiore al 150% e sono ben 8 quelli in cui è superiore al 190%. Si tratta di Milano San Vittore maschile (227,3%), Brescia Canton Monbello (207,1%), Foggia (199,7%), Taranto (194,4%), Potenza (192,3%), Busto Arsizio (192,1%), Como (191,6%) e Milano San Vittore femminile (190,7%). Solo 38 gli istituti non sovraffollati.

E’ quanto emerge da un dossier Antigone presentato stamattina a Roma. “Le carceri scoppiano”. Il tasso di affollamento reale del sistema penitenziario è a quota 130,6% e sono circa 14mila le persone in più rispetto ai posti letto regolamentari.

Al 30 giugno – emerge dal rapporto – erano presenti nelle nostre carceri 61.480 detenuti in 51.234 posti detentivi regolamentari. Le donne erano 2.682, il 4,4% dei presenti, mentre gli stranieri 19.213, il 31,3%. Il tasso di affollamento ufficiale medio del 120% – viene sottolineato dall’associazione – ma non tiene conto dei posti non disponibili che, al 17 giugno, erano in totale 4.123 e “di conseguenza il tasso di affollamento reale del nostro sistema penitenziario è ormai del 130,6%”.