Puglia. Vasto incendio. In fuga oltre mille turisti da Vieste. Sindaco: “Origine dolosa”

AgenPress. Un migliaio i turisti ospiti del villaggio Baia dei Campi, a Vieste nel Foggiano, stanno lasciando la struttura turistica minacciata dal vasto incendio. E’ stato chiuso un tratto della strada provinciale 53, la litoranea che collega Mattinata a Vieste.

“È una situazione critica – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti, che non ha dubbi sull’origine dolosa del rogo. È il quinto tentativo in una settimana”.

“Abbiamo individuato già da questa mattina l’origine dell’incendio e provveduto a sequestrare degli oggetti che fanno supporre l’origine dolosa delle fiamme”. “Da giorni seguivamo delle tracce che ci hanno condotto a due filoni investigativi su cui ci stiamo concentrando”. E’ quanto dichiara il tenente colonnello Giuliano Palomba comandante del reparto carabinieri parco nazionale del Gargano che sta coordinando l’indagine.

A causa del forte vento e della difficoltà di intervenire via terra è stato chiesto l’intervento di un Canadair. “Allontanata anche una parte di turisti in camper e allestita una palestra per ospitare e prenderci cura delle persone in questo momento”

