Renzi: “Sì alla coalizione ampia con il PD, voglio incidere e mandare a casa il Governo Meloni”

AgenPress. “Voglio incidere e mandare a casa questo governo dei Lollobrigida, dei Delmastro e Delle Vedove”.

“La Schlein in modo intelligente ha detto di voler fare una coalizione ampia, che sia unita su determinati punti programmatici e che mandi a casa la Meloni: questa è l’operazione politica più interessante”, ha aggiunto Renzi.

“Se devo scegliere tra una posizione di centrodestra e centrosinistra, visto che il terzo polo non è decollato, se devo scegliere tra la Schlein e la Meloni, io sto con Elly”. “Il messaggio delle europee è che non funziona una lista divisa dalle altre. Le elezioni si vincono al centro, col voto riformista, col voto moderato. Ma il centro deve scegliere se essere quello che fa vincere la destra o la sinistra, perché da solo non ce la fa”.

“La Meloni voleva essere quella molto rassicurante, quindi anche europeista, però poi non ha compiuto il passo finale votando Ursula von der Leyen, dicendo di essere corrente. Ma per essere coerente avrebbe dovuto stare in linea con quello che diceva fin dall’inizio della sua campagna elettorale, che però era antiatlantica e strizzava l’occhio a Putin, mi riferisco alla campagna del 2013, del 2018”.

“Cosa sta sbagliando la Meloni in politica estera? Si è isolata. La Meloni deve scegliere. E purtroppo l’impressione è che non abbia scelto, e non scegliendo si è isolata, ha perso i suoi storici alleati di destra e non ha trovato i nuovi alleati centristi. Questa è una scelta che la indebolisce personalmente, ma che soprattutto indebolisce istituzionalmente l’Italia, questa è la fregatura”

Lo ha dichiarato Matteo Renzi intervenendo a “Il Punto G” condotto da Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio.