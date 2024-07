Partenariato Strategico Globale Cina-Italia (2024-2027) – Cooperazione economica e settore finanziario

AgenPress. Le parti sostengono lo svolgimento a rotazione del Dialogo Finanziario tra i Ministri delle Finanze dei due paesi, intendono approfondire la comunicazione e la cooperazione nei settori della politica macroeconomica, della governance globale e delle finanze, continuando ad ampliare le relazioni economiche e finanziarie sino-italiane. Le parti condividono l’interesse a sfruttare appieno il potenziale di cooperazione in materia di investimenti di portafoglio e ad incoraggiare varie forme di cooperazione, con particolare riferimento al commercio, all’industria dei servizi e alla protezione e sviluppo del patrimonio culturale. Le parti riconoscono l’importanza della Banca Asiatica di Investimento per le Infrastrutture (AIIB) e delle altre banche multilaterali di sviluppo nel sostegno agli investimenti in infrastrutture e connettività e nella promozione di uno sviluppo sostenibile. Le parti sono disposte a sostenere la cooperazione e gli scambi tra gli istituti di credito e di investimento e del relativo personale. Nel rispetto dei requisiti legali e relativi regolamenti di vigilanza dei due Paesi, le parti supportano – a condizione di reciprocità – la creazione di nuove banche e istituti finanziari e filiali nei rispettivi Paesi e lo svolgimento delle relative attività.

Finanza verde. Le parti esprimono interesse a rafforzare la cooperazione finanziaria per accelerare la transizione verde, 9 facilitare una maggiore aderenza delle rispettive istituzioni finanziarie ai principi internazionali per la finanza sostenibile, e promuovere i finanziamenti delle istituzioni finanziarie internazionali per il contrasto ai cambiamenti climatici e per ridurre la perdita di biodiversità, nel quadro dei principi concordati a livello internazionale e nell’ambito della G20 Sustainable Finance Roadmap.

Supervisione dell’audit. Sulla base del rispetto reciproco della sovranità e delle rispettive leggi e regolamenti interni, le parti esploreranno la possibilità di negoziare e firmare accordi bilaterali di cooperazione per la supervisione dell’audit.

Industria. Le parti attribuiscono grande importanza agli scambi e alla cooperazione nel settore dell’industria e sono disponibili ad approfondire la cooperazione nei settori di maggior rilievo per lo sviluppo dell’economia digitale. Esprimono apprezzamento per la firma del Memorandum d’intesa sulla cooperazione industriale tra i due Paesi.