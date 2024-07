Partenariato Strategico Globale Cina-Italia (2024-2027) – Rapporti culturali, scambi people-to-people

AgenPress. Le due parti convengono sull’importanza di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni culturali al fine di promuovere la conoscenza reciproca tra le due civiltà e lo sviluppo di collaborazioni nella creatività contemporanea. In occasione del 700° anniversario della morte di Marco Polo, grande promotore della conoscenza reciproca e del dialogo tra le civiltà italiana e cinese, le parti rinnovano l’intenzione di dare ulteriore slancio alle relazioni culturali tra le due Nazioni, dopo il successo dell’Anno della Cultura e del Turismo Cina-Italia nel 2022.

Concordano di lavorare insieme per accrescere la cooperazione tra musei, siti archeologici, archivi, teatri d’opera e orchestre sinfoniche, e per sviluppare i rapporti tra le rispettive accademie d’arte e scuole di musica. A tal fine, concordano di firmare al più presto un nuovo protocollo esecutivo della cooperazione culturale tra i due Governi, che includa anche il settore dell’editoria. Italia e Cina collaboreranno inoltre alla realizzazione di eventi culturali che rendano omaggio alla figura di Marco Polo e al suo ruolo nella storia delle relazioni bilaterali.

Le due parti continueranno a sostenere il ruolo positivo svolto dal Forum culturale sino-italiano, quale importante piattaforma di dialogo e cooperazione tra le rispettive istituzioni culturali e turistiche. Le parti riconoscono l’importanza della collaborazione nel campo del cinema-audiovisivo e favoriranno la diffusione delle 15 opere cinematografiche e audiovisive della controparte sul proprio territorio, la partecipazione di artisti ed operatori del settore ai rispettivi festival del cinema e la collaborazione tra le due industrie cinematografiche e audiovisive. Concordano inoltre di accelerare la negoziazione dell’accordo sulle co-produzioni cinematografiche.

Tutela del patrimonio culturale. Italia e Cina continueranno a lavorare insieme per intensificare la cooperazione tra musei, istituti archeologici e siti di patrimonio e altre istituzioni culturali e museali. Incoraggeranno la cooperazione nei settori della lotta al traffico illecito di reperti archeologici e del recupero e restituzione degli stessi, della loro conservazione e restauro, dei progetti congiunti e della organizzazione di mostre sui ritrovamenti archeologici. Si impegnano a promuovere la collaborazione nella tutela e conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso la condivisione di esperienze nel settore dell’innovazione tecnologica. Concordano di sviluppare la collaborazione nell’ambito dell’educazione, della formazione e della ricerca applicata al patrimonio culturale, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze nonché organizzando convegni su temi di comune interesse.

Gemellaggi. Le parti convengono sull’importanza della piena attuazione del progetto di gemellaggio tra la Cina e l’Italia sui siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e sono disposte a promuovere attivamente i gemellaggi tra i siti del Patrimonio Mondiale dei due Paesi, dando impulso ai nuovi gemellaggi tra il Palazzo d’Estate di Pechino e Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, in Italia, e tra i Giardini Classici di Suzhou e Venezia e la sua 16 laguna.

Turismo. Le parti ribadiscono l’importanza del turismo nel migliorare la comprensione reciproca tra i due popoli e nel promuovere la ripresa economica post-pandemia. Concordano di promuovere la crescita sostenibile di alta qualità dei flussi turistici tra i due Paesi, anche attraverso l’organizzazione di iniziative di promozione turistica, e la cooperazione tra gli enti e le industrie del turismo, continuando anche a lavorare, nell’ambito dei rispettivi quadri normativi, per migliorare l’efficienza delle procedure in materia di rilascio dei visti. Nell’ambito delle iniziative finalizzate al rilancio del turismo, si impegnano a sostenere le rispettive compagnie aeree al fine di incrementare ulteriormente i collegamenti aerei diretti, anche attraverso l’ampliamento dei punti di destinazione nei due Paesi.

Patenti di guida. Le parti confermano il reciproco interesse a proseguire il negoziato per un accordo sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida.

Sport. La Cina sostiene l’organizzazione da parte dell’Italia delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina D’Ampezzo del 2026 e le parti sono disposte a cogliere questa occasione per approfondire ulteriormente la cooperazione nel settore sportivo. Incoraggiano in questo contesto i rispettivi dipartimenti ed organizzazioni sportive a rafforzare i contatti e sviluppare la loro collaborazione, anche nei preparativi per le Olimpiadi invernali.