Partenariato Strategico Globale Cina-Italia (2024-2027) – Sviluppo verde e sostenibile

AgenPress. Le parti ribadiscono la loro volontà di rafforzare la cooperazione nell’attuazione della «Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici» e dell’«Accordo di Parigi», riconoscendo gli ambiziosi obiettivi e le importanti misure concrete già adottate nei rispettivi Paesi.

Le parti esprimono apprezzamento per lo svolgimento del primo Global Stocktake alla COP28 di Dubai e ribadiscono l’obiettivo dell’«Accordo di Parigi» di contenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1.5°C al di sopra dei livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò possa ridurre significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici. Nel contempo sottolineano l’importanza di intraprendere con urgenza azioni di sostegno per il raggiungimento di tale scopo.

A tal fine, le parti concordano di lavorare insieme per contribuire agli obiettivi globali identificati al fine di attuare una transizione energetica che consenta di superare il ricorso ai combustibili fossili giusta, ordinata ed equa, con particolare attenzione agli sforzi per triplicare l’energia rinnovabile installata a livello globale e raddoppiare il tasso medio annuo a livello globale di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030.

Le parti concordano di promuovere la cooperazione in settori quali le politiche e le tecnologie di protezione ambientale, le materie prime e le tecnologie per l’energia pulita, l’efficienza energetica, la risposta ai cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, l’economia circolare e il capacity-building, e intendono promuovere congiuntamente la formazione sinoitaliana nell’ambito della protezione dell’ambiente, del contrasto al cambiamento climatico, dell’abbattimento delle emissioni di 13 gas serra e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Le parti concordano sulla necessità di continuare ad agire per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e sono pronte a cooperare nei relativi settori correlati.