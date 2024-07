Fuad Shukr è stato ucciso in un raid israeliano. Era ritenuto il responsabile dell’attacco in cui sono morti 12 bambini

AgenPress. Fuad Shukr è rimasto ucciso in un raid in un quartiere nel sud di Beirut. E’ ritenuto da Israele il responsabile dell’attacco in cui sono morti 12 bambini a Majdal Shams su un campo da calcio.

Shukr, noto anche come Hajj Mohsin, si unì a Hezbollah nel 1985. Fu anche ricercato dal governo degli Stati Uniti per il suo collegamento con l’attentato suicida del 1983 alla caserma dei Marines a Beirut, in cui morirono 241 militari statunitensi.

“L’eliminazione di Fuad Shukr dimostra che nessuno può uccidere israeliani impunemente e che non c’è luogo in cui Israele non possa colpirà per esigere un prezzo elevato da chiunque per aver danneggiato Israele”, ha scritto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.