AgenPress. Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso nella sua residenza a Teheran a seguito di un raid israeliano. La TV di stato iraniana conferma l’assassinio. “Hamas esprime il suo lutto per il nostro grande popolo palestinese, per le nazioni arabe e islamiche e per tutte le persone libere del mondo”

Ismail aveva 62 anni e dal 2017 era il capo politico di Hamas. Era sposato e aveva avuto 13 figli, tre dei quali sono stati uccisi durante un raid israeliano all’inizio dell’anno.