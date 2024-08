Giochi Olimpici. Boxe, Angela Carini abbandona alla prima ripresa il match contro Khelif

AgenPress. Angela Carini ha abbandonato alla prima ripresa ed ha scelto di non proseguire l’incontro contro la pugile algerina Imane Khelif con cromosomi maschili.

Durante il match Angela Carini incassa un destro violento al volto, torna nel proprio angolo polemizza con i suoi allenatori, scuote la testa, si fa sfilare il caschetto e si ritira inginocchiandosi piangendo.

“Ho sentito due pugni che mi hanno fatto male, soprattutto uno sul naso” Ecco il motivo del mio abbandono” – ha dichiarato durante un’intervista Angela Carini -.

Imane Khelif un anno fa era stata esclusa dai Mondiali per i livelli elevati di testosterone. Mentre ai Giochi di Parigi, invece, il Cio – che non riconosce l’Iba come ente legittimo – ha reso noto che l’atleta algerina è ammessa a partecipare perché soddisfa tutti i requisiti.