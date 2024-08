Seduta del CIPESS del 1° agosto 2024: i provvedimenti adottati

AgenPress. Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto in apertura dal Ministro della cultura Gennaro SANGIULIANO e a seguire dal Vice Presidente del Comitato e Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro MORELLI, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, politiche di coesione e ricostruzione post sisma Abruzzo 2009.

Di seguito i provvedimenti approvati dal Comitato:

Infrastrutture:

Ha espresso, sentito il parere del NARS, parere sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della difesa, e l’Ente nazionale per l’assistenza al volo (ENAV) S.p.A. – periodo regolatorio 2020-2024, che prevede investimenti per circa 475 milioni di euro.

Politiche di coesione:

ha approvato la riprogrammazione del Programma operativo complementare (POC) “Energia e Sviluppo dei territori” 2014-2020 al PON Imprese e competitività 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il valore dell’incremento del Programma è di oltre 234 milioni di euro. Ciò porta la dotazione complessiva del POC ad oltre 355 milioni di euro;

ha approvato la modifica del “Programma Operativo Complementare (POC) SPAO” al PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il valore dell’aumento del POC è di circa 363 milioni di euro e la dotazione complessiva del Programma è pari a circa 965 milioni di euro;

ha approvato l’assegnazione, in favore del Commissario straordinario del Governo per Bagnoli-Coroglio, di un importo complessivo di 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029, a valere sulle risorse FSC 2021-2027. L’assegnazione è finalizzata alla celere realizzazione degli interventi per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio;

ha approvato l’adozione del Programma operativo complementare (POC) della regione Sardegna. La dotazione del Programma è pari a oltre 374 milioni di euro;

ha approvato l’assegnazione alla Regione Campania di un importo, pari a oltre 1,9 miliardi di euro di risorse FSC, in anticipazione sulla programmazione 2021-2027, nelle more della definizione dell’Accordo di coesione.

Ricostruzione post sisma 2009 nella Regione Abruzzo:

ha approvato il terzo Piano annuale, riferito all’annualità 2024, settore n. 4 “Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali”, della città dell’Aquila e dei territori colpiti dal sisma 2029, di valore complessivo pari a circa 160 milioni di euro;

ha approvato l’assegnazione di risorse per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, da destinare specificamente alle spese connesse alla gestione e al funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione di L’Aquila (USRA) e dei comuni del cratere (USRC), per un importo complessivo di oltre 506 mila euro per l’annualità 2024.

Il Comitato ha altresì udito le seguenti informative: