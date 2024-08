L’Ucraina rafforza i legami con l’Africa. Kuleba in Malawi, Zambia e Mauritius

AgenPress. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha intrapreso il suo tour nei paesi africani per rafforzare i legami.

Il viaggio di Kułeba è iniziato domenica con la visita in Malawi, poi toccherà il vicino Zambia e si concluderà giovedì a Mauritius. Kułeba incontrerà i capi di Stato e i ministri degli Esteri di questi paesi.

Questa è la prima visita in assoluto del ministro degli Esteri ucraino in questa parte dell’Africa.

L’Ucraina sta cercando sostegno in Africa nella sua guerra in corso con la Russia. È anche un importante fornitore di grano per tutti e tre i paesi. La sicurezza alimentare nei colloqui con Kuleba sarà il tema principale dei colloqui, soprattutto con Malawi e Zambia, Paesi che hanno perso gran parte dei raccolti di mais a causa della siccità, da cui le loro economie sono diventate quasi completamente dipendenti.

In Africa, anche l’Ucraina cerca costantemente di indebolire la fortissima presenza della Russia. I paesi selezionati da Kuleba, nonostante abbiano ottimi rapporti con la Russia, potrebbero rivelarsi buoni partner per Kiev.

Mauritius, a differenza di alcuni paesi africani, ha condannato la Russia per l’invasione dell’Ucraina durante il voto delle Nazioni Unite del 2022.

Anche il Malawi ha condannato la Russia in un voto alle Nazioni Unite e, nell’agosto 2022, il presidente Lazarus Chakwera, in una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli ha assicurato il sostegno del Malawi alla difesa dell’Ucraina.