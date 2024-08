La freschezza in un bicchiere: Mintonic, il cocktail con Brancamenta perfetto per l’estate

AgenPress. L’estate è la stagione dei drink freschi e dissetanti da sorseggiare in riva al mare per un aperitivo in compagnia o a bordo piscina mentre si passa una bella serata con gli amici o la dolce metà. Quando si pensa all’estate, e ci si immagina immersi nello svago e nel divertimento, è impossibile non pensare a Brancamenta, cha racchiude nel suo sapore unico, caratterizzato dalla menta piperita piemontese, quella freschezza che tutti cercano soprattutto nelle calde giornate estive. In particolare, merita una menzione speciale Mintonic, il cocktail con Brancamenta che esalta le note aromatiche del liquore alla menta di Fratelli Branca Distillerie e regala un intenso brivido di piacere lungo la schiena, proprio quello che serve per godere a pieno della stagione più spensierata dell’anno.

Brancamenta nasce negli anni Sessanta, un periodo di grandi cambiamenti, caratterizzati dal boom economico e da un nuovo modo di vivere, più individualista e meno conformista. In questo contesto di ricerca di novità, Fratelli Branca Distillerie ha saputo cogliere le esigenze dei consumatori creando Brancamenta, una bevanda innovativa e perfetta per ogni stagione.

La formula di questo liquore è sorprendente: un mix di erbe aromatiche arricchito dall’olio essenziale di menta piperita piemontese, considerata la più pregiata al mondo. Il risultato è un liquore amaro di alta qualità, naturale e particolarmente rinfrescante, capace di regalare un brivido di piacere intenso ad ogni sorso.

Brancamenta può essere gustato rigorosamente ghiacciato o con alcuni cubetti di ghiaccio, diventando un’icona delle bevute ghiacciate sia all’ora dell’aperitivo che per una lunga serata all’insegna del gusto e del piacere.

Un altro aspetto che rende Brancamenta unico è la sua versatilità: questo liquore alla menta è, infatti, l’ingrediente ideale per creare cocktail freschi e dissetanti, come il Mintonic. Questo cocktail è un’esplosione di freschezza e sapore, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Preparare un Mintonic è semplice e veloce. La ricetta prevede:

4,5 cl di Brancamenta

1 cucchiaino di zucchero di canna

½ lime spremuto

Acqua tonica

Ghiaccio tritato

Foglie di menta piperita per guarnire

In un bicchiere alto, occorre pestare un cucchiaino di zucchero di canna con il succo di mezzo lime e alcune foglioline di menta. Aggiungere il ghiaccio tritato fino a riempire il bicchiere e versare 4,5 cl di Brancamenta. Completare con acqua tonica fino a riempire il bicchiere e mescolare delicatamente e guarnire con altre foglioline di menta.

Il risultato è un cocktail fresco e dissetante, dove le note speziate di Brancamenta si sposano alla perfezione con il sapore pungente del lime, regalando un viaggio verso mete esotiche e nuovi emozionanti brividi di piacere.

Chiunque sia alla ricerca di un cocktail estivo che possa stupire e rinfrescare, non potrà non apprezzare Mintonic, la scelta perfetta per intraprendere un viaggio multisensoriale e vivere esperienze ed emozioni irripetibili.