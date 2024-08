Prosegue l’incursione dell’Ucraina nella regione russa di Kursk. Putin la definisce una “provocazione su larga scala”

AgenPress – Mosca ha dichiarato che circa 300 soldati ucraini hanno lanciato un attacco transfrontaliero in una zona del fronte finora tranquilla, con segnalazioni di combattimenti in una città a circa sei miglia (10 km) dalla Russia.

Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato martedì sera che fino a “300 militanti ucraini” della 22a brigata meccanizzata ucraina hanno lanciato l’attacco alle 8 del mattino, supportati da “11 carri armati e più di 20 veicoli corazzati da combattimento”.

I combattimenti si sono svolti per tutto il giorno tra i villaggi di confine di Nikolayevo-Daryino e Oleshnya nella regione di Kursk, e fino all’interno della Russia, ai margini di Sudzha, a 10 km dalla linea del fronte, dove sono stati fotografati dall’alto due attacchi contro rimorchi russi carichi di carri armati.

Sebbene la Russia abbia affermato di aver respinto l’incursione, resoconti di blogger militari russi e immagini sui social media indicavano che l’attacco ucraino era stato sostanziale, anche se non era chiaro fino a che punto avrebbe potuto essere sostenuto.

Rybar, un famoso blogger militare russo, ha affermato che martedì sera la situazione nella regione di Kursk è rimasta tesa, con battaglie in corso nei distretti di confine. “A giudicare dalle ultime riprese, le formazioni ucraine sono riuscite ad avanzare”, ha scritto il blogger.

Ciò contrastava con la dichiarazione iniziale del ministero della Difesa di Mosca, che sosteneva di aver respinto l’attacco. “Dopo aver subito perdite, il gruppo di sabotaggio ucraino si è ritirato nel suo territorio, mentre alcuni combattenti hanno cercato di mettere piede direttamente sul territorio adiacente al confine di Stato, dove sono stati bloccati dalle unità dell’esercito russo”, ha affermato il ministero in una dichiarazione.

Il capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov, sostiene che quasi mille soldati ucraini abbiano preso parte all’offensiva ucraina nella regione russa di Kursk e che l’attacco sia stato fermato dalle truppe di Mosca. I dati forniti dal generale russo non sono confermabili in maniera indipendente.

I leader politici ucraini e il Ministero della Difesa non hanno commentato immediatamente la situazione, ma un funzionario di grado inferiore ha riconosciuto che l’attacco era in corso e ha affermato che non era stato represso.

L’incursione è continuata per il secondo giorno, spingendo Vladimir Putin a convocare un incontro con i suoi massimi funzionari della difesa e delle forze dell’ordine.

Il presidente Volodymyr Zelensky “ha mandato i cittadini ucraini nel tritacarne di Kursk per prolungare silenziosamente la mortale mobilitazione ucraina per altri tre mesi. Oggi ha firmato il relativo decreto”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, mettendo in relazione il tentativo di avanzata delle forze di Kiev nella regione russa di Kursk con la firma da parte di Zelensky delle leggi che prolungano di altri tre mesi la legge marziale e la mobilitazione generale militare in Ucraina.

Un rapporto di un blogger militare russo ipotizzava che le forze ucraine fossero avanzate verso nord, forse fino a nove miglia (15 km) dal confine, lungo un’autostrada a nord del villaggio di confine di Sverdlikovo, ma ciò non è stato possibile verificarlo.

Fonti russe ufficiali e non ufficiali hanno riferito che una forza di diverse centinaia di soldati ha attraversato una parte scarsamente difesa del confine martedì mattina. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato mercoledì che l’attacco è stato neutralizzato.

Aveva affermato che le forze russe avevano respinto il raid martedì, ma ha ammesso all’ora di pranzo mercoledì che i combattimenti erano in corso. Ha affermato di aver utilizzato attacchi aerei e missilistici e fuoco di artiglieria contro gli invasori, infliggendo 260 vittime e mettendo fuori combattimento 50 veicoli blindati.

Nel suo discorso trasmesso in televisione all’inizio di un incontro con i membri del governo russo, Putin ha descritto il raid come una grave provocazione e ha affermato che ne avrebbe discusso con i massimi funzionari della sicurezza più tardi nel corso della giornata.

Mosca ha affermato che le forze ucraine hanno attraversato il confine nella regione di Kursk il 6 agosto, dando luogo a scontri sul suolo russo. Kiev non ha commentato i combattimenti nella zona.

La regione di Kursk si trova al confine con l’oblast’ di Sumy in Ucraina , che ha subito attacchi russi quotidiani sin dalla liberazione delle sue parti nell’aprile 2022. Questi attacchi non sono stati preceduti da alcun attacco ucraino sul territorio russo.

Putin ha affermato che i soldati ucraini stanno portando avanti attacchi contro strutture civili nella regione di Kursk, aggiungendo che sta pianificando di incontrare i responsabili delle agenzie di sicurezza russe. Secondo funzionari russi , cinque persone sono state uccise e almeno 20 ferite a seguito di scontri nella zona.

Il governatore facente funzione dell’oblast di Kursk, Alexei Smirnov, ha dichiarato di aver riferito la situazione operativa a Putin. I civili sono stati evacuati dalle aree in prima linea e 300 persone sono state ospitate in alloggi temporanei durante la notte.

Le autorità ucraine sono rimaste in silenzio durante lo svolgimento dell’incursione, forse preoccupate di non apparire trionfanti o di rivelare troppe informazioni sulle intenzioni di Kiev.

La Russia ha affermato che l’attacco è iniziato intorno alle 8 di martedì mattina, quando le truppe ucraine hanno attraversato il confine tra i villaggi di Nikolayevo-Daryino e Oleshnya, con l’apparente intenzione di dirigersi sia a nord che a est.

È molto probabile che l’attacco sia un tentativo da parte dell’Ucraina, le cui difese sono estese sul fronte orientale del Donbass, di dirottare alcune forze russe per difendere una parte della linea del fronte che è rimasta in gran parte inattiva dall’inizio del 2022.