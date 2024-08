Sequestrati oltre 7000 profumi contraffatti

AgenPress. I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Venezia, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti nell’intera provincia, hanno sequestrato oltre 7.000 prodotti cosmetici contraffatti, in quanto riportanti la falsa indicazione di noti marchi di profumeria.

I finanzieri durante un ordinario posto di controllo in località Marghera, nei pressi dello svincolo per la S.S. 309 Romea in direzione Chioggia, hanno sottoposto ad ispezione un autoarticolato proveniente dalla Lituania, destinato in Campania, che stava effettuando un trasporto internazionale di macchinari per la lavorazione del legno.

I militari insospettiti da un primo riscontro documentale, hanno ispezionato più accuratamente il carico, in particolare nella parte finale del rimorchio, rinvenendo, debitamente occultati, sei bancali contenenti 7.259 confezioni di profumi con numerosi marchi presumibilmente contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.