Nell’accordo con Israele, Hamas chiede il rilascio di Marwan Barghouti, leader palestinese di Fatah

AgenPress – Fonti a conoscenza dei dettagli delle richieste di accordo avanzate da Hamas hanno dichiarato ad Haaretz che Hamas chiede il rilascio del leader di Fatah Marwan Barghouti e del segretario generale del Fronte Popolare, Ahmed Saadat, nella prima fase dell’accordo.

Lo riferisce la rete in lingua araba Sky news affermando che “la richiesta è stata accetta e sostenuta dagli Usa e dai mediatori di Egitto e Qatar. Inoltre, riporta Sky news, secondo Hamas è accettabile che Barghouti governi la Giudea, Samaria (Cisgiordania) e Gaza alla fine della guerra.

Secondo le fonti, Hamas chiede questo per garantire il loro rilascio e impedire al Primo Ministro Benjamin Netanyahu di affossare il loro rilascio in una fase successiva dell’accordo. Le fonti hanno spiegato che la richiesta di rilascio dei due deriva dal desiderio di liberare prima i prigionieri più anziani.

Sky News Arabia afferma che Hamas ha chiesto il rilascio di Barghouti poiché la milizia islamica sa di non poter tornare al potere a Gaza e vede nell’ex capo della fazione terroristica Tanzim di Fatah un utile alleato di cui fidarsi per gestire la Striscia.

Barghouti, popolarissimo leader palestinese e figura di spicco di Fatah, sta scontando cinque ergastoli in una prigione israeliana per aver preso parte alla pianificazione di tre attacchi terroristici in cui morirono cinque israeliani durante la Seconda Intifada. Hamas aveva chiesto il suo rilascio durante le trattative a marzo, che poi finirono in un nulla di fatto.