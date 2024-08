Roma. Tor Bella Monaca, Nicola Franco (Pres. Mun. VI): “Donna con cancro costretta in ospedale perché casa popolare inagibile”

AgenPress. “È una vergogna indescrivibile e indicibile leggere sui giornali che una donna, madre di tre figli, sia costretta a vivere in ospedale perché malata di una forma aggressiva di tumore e perché la sua casa popolare è inagibile.

È vergognoso perché sono mesi che denunciamo questa condizione al Dipartimento ERP del Campidoglio, all’Assessore al Patrimonio Tobia Zevi e al Sindaco Roberto Gualtieri. Mai una risposta ed ed ecco le conseguenze: la donna non può tornare a casa, piena di muffa, per non aggravare le sue condizioni di salute, ed è costretta a vivere in ospedale. Chiedeva soltanto una ristrutturazione dell’appartamento popolare o un cambio di alloggio.