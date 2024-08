Isw. Putin, incapace di controllare il territorio, incolpa alti funzionari per l’attacco ucraino nella regione di Kursk

AgenPress – Vladimir Putin continua a presentarsi come un gestore efficace e competente della situazione lungo il confine ucraino-russo e a spostare la responsabilità delle sfide in corso nella risposta all’incursione ucraina nell’area ad altri funzionari militari e governativi russi.

Lo afferma il think tank Institute for the Study of War (ISW) in una nuova valutazione della campagna offensiva russa.

Putin ha tenuto un incontro il 12 agosto con funzionari militari, di sicurezza e del governo federale e regionale russi sulla situazione negli oblast di Belgorod, Bryansk e Kursk, durante il quale ha assegnato compiti alle strutture militari e di sicurezza russe nell’oblast di Kursk e ha offerto le sue valutazioni della situazione politica che circonda l’incursione dell’Ucraina in Russia.

“L’affermazione di Putin secondo cui ogni funzionario ha una sola responsabilità contrasta con il suo tentativo di presentarsi come capace di supervisionare e comprendere con competenza la situazione politica, socio-economica e militare lungo il confine internazionale”, hanno affermato gli esperti dell’ISW.

Putin ha rimproverato il governatore facente funzione dell’oblast di Kursk Alexei Smirnov per aver parlato di questioni che Putin riteneva fossero di esclusiva competenza del Ministero della Difesa russo (MoD) e ha ordinato a Smirnov di parlare solo della situazione socio-economica nell’oblast di Kursk. Putin ha anche risposto all’affermazione del primo vice primo ministro Denis Manturov secondo cui “tutte le altre questioni sono sotto controllo”, notando che Manturov non è riuscito a parlare di diverse questioni sociali chiave. Il governatore dell’Oblast di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha chiesto direttamente a Putin di implementare determinate politiche sociali per aiutare i civili nell’Oblast di Belgorod, ma Gladkov e il governatore dell’Oblast di Bryansk Alexander Bogomaz hanno entrambi evitato l’ira di Putin non commentando le questioni militari.

Il Cremlino ha pubblicato filmati e testi dei resoconti dei responsabili degli oblast di Bryansk, Belgorod e Kursk a Putin sui problemi che le autorità regionali russe stanno attualmente affrontando, probabilmente per rappresentare pubblicamente i responsabili regionali come responsabili di questi problemi e bisognosi dell'aiuto di Putin. Il Cremlino in particolare non ha pubblicato filmati o testi della parte dell'incontro in cui i funzionali militari e di sicurezza russi hanno probabilmente riferito a Putin.

La decisione del Cremlino di pubblicare un filmato che mostra Putin che rimprovera alti funzionari russi è probabilmente un avvertimento agli altri funzionari russi di astenersi dal commentare l’incursione ucraina in Russia. Il Cremlino ha pubblicato un video di mezz’ora di Putin che incontra alti funzionari militari, di sicurezza e governativi russi, che mostra Putin che rimprovera i funzionari federali e regionali russi per il loro presunto sforzo di affrontare questioni al di fuori della loro responsabilità designata e per il loro presunto fallimento nell’affrontare questioni civili.

La decisione del Cremlino di pubblicare un video dell’incontro insieme a una trascrizione dell’incontro di Putin con i funzionari russi invia un chiaro messaggio agli altri funzionari governativi di astenersi dal commentare le decisioni e le operazioni del Cremlino, dell’esercito russo e delle forze di sicurezza russe per respingere le forze ucraine dalla Russia e mitigare i problemi civili correlati. L’8 agosto , il quotidiano russo di opposizione Verstka ha riferito che una fonte vicina al comitato di difesa del Consiglio della Federazione Russa ha dichiarato che l’amministrazione presidenziale russa ha raccomandato ai deputati e ai senatori russi di non commentare gli eventi nell’Oblast di Kursk “fino a nuovo avviso” o di discuterne il più brevemente possibile e di fare riferimento solo alle dichiarazioni ufficiali.

Putin e alti funzionari militari e di sicurezza russi stanno probabilmente tentando di controllare le narrazioni ufficiali sulla situazione nell’Oblast di Kursk e di prevenire il malcontento interno che potrebbe minacciare la stabilità del Cremlino.