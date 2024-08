Previsioni Meteo del 14 Agosto 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 14 Agosto 2024.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino e con locali sconfinamenti anche sulle pianure. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite, salvo delle residue piogge sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni sparsi, locali sconfinamenti sulle pianure del versante adriatico. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE – Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio attesi locali acquazzoni nelle zone interne sia delle regioni Peninsulari che delle Isole, soleggiato lungo le coste. In serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l’Italia.

