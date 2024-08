AgenPress. “Prima la Russia accetterà di ristabilire una pace giusta, soprattutto sulla base della formula di pace che porta a questa pace, prima finiranno gli attacchi delle forze di difesa ucraine sul territorio russo”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhiy Tykhyi in una conferenza stampa a Kiev.

Lo scopo dell’attacco non è conquistare territori stranieri, ma proteggere la vita della popolazione ucraina e proteggere il proprio territorio dagli attacchi russi. Le azioni dell’Ucraina sono assolutamente legittime perché le forze armate non violano il diritto internazionale umanitario.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato nel suo discorso video che l’operazione in Russia è una questione di sicurezza ucraina. La regione di Kursk è stata utilizzata dalla Russia per lanciare numerosi attacchi contro l’Ucraina. Nella notte ha attaccato con droni, e le truppe di terra hanno cercato di sfondare le linee di difesa russe per prendere il controllo di un ulteriore territorio.

“Ecco perché le nostre operazioni sono puramente una questione di sicurezza per l’Ucraina, per liberare il confine dall’esercito russo”, ha aggiunto Zelenskyj.

Kursk diventerà il simbolo dell’inizio e della fine del presidente russo Putin, ha detto Zelenskyj, riferendosi alla catastrofe dell’affondamento del più moderno sottomarino nucleare russo “Kursk”, che affondò nell’agosto del 2000 con 118 membri dell’equipaggio a bordo. “24 anni fa ci fu il disastro di Kursk, che segnò l’inizio simbolico del suo governo; Ora ne vediamo la fine – ed è di nuovo Kursk”.