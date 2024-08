Sicilia. Il magnate della tecnologia Mike Lynch è tra i dispersi del naufragio

AgenPress. Almeno una persona è morta e sei risultano disperse dopo che uno yacht è stato colpito da una violenta tempesta ed è affondato al largo della costa siciliana di Palermo. Il veliero Bayesiano di 56 metri, battente bandiera britannica, è affondato con 22 persone a bordo.

Il magnate britannico della tecnologia Mike Lynch è tra i dispersi sua moglie Angela Bakaris si è salvata. Le persone scomparse sono di nazionalità britannica, americana e canadese. Tra i 15 salvati c’è un bambino di 1 anno.

Una passeggera britannica di 35 anni che viaggiava con il marito, i colleghi di un’azienda londinese e gli amici, ha raccontato di aver perso la figlia “per due secondi” mentre cadeva in acqua, prima che lei riuscisse ad afferrarla. L’ho subito stretta tra le mie braccia, nella furia delle onde. Molti gridavano. Per fortuna la scialuppa si è aperta e siamo saliti in 11.

La Guardia Costiera italiana ha annunciato che i sommozzatori stanno effettuando ricerche presso il relitto, a una profondità di 49 metri. La Procura della città di Termini Imerese ha aperto un’indagine per determinare le cause del naufragio.