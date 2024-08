Ucraina. Zelensky: controlliamo 92 insediamenti nell’Oblast russa di Kursk. “Continuiamo a rafforzare le nostre posizioni”

AgenPress – Le Forze Armate dell’Ucraina controllano più di 1.250 chilometri quadrati di territorio nemico e 92 insediamenti nella regione di Kursk.

Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky durante la riunione dei capi delle missioni diplomatiche estere dell’Ucraina “Diplomazia militare: resilienza, armi, vittoria”.

“Questa operazione è diventata il nostro più grande investimento nel processo di liberazione degli ucraini dalla prigionia russa. Abbiamo già catturato il maggior numero di prigionieri russi in un’unica operazione”.

L’Ucraina ha rifiutato di fornire il numero completo dei prigionieri russi catturati durante l’incursione di Kursk.

Zelensky ha affermato che ” centinaia ” di soldati russi sono stati catturati fino al 13 agosto, mentre un colonnello ucraino il cui nome non è stato reso noto ha dichiarato al quotidiano The Independent che il numero potrebbe arrivare fino a 2.000.

Il confine russo nei pressi dell’oblast’ di Sumy, in Ucraina , è stato “ampiamente sgomberato” dai soldati russi, il che, secondo Zelensky, rappresenta uno degli obiettivi tattici dell’incursione di Kiev.

“Continuiamo a rafforzare le nostre posizioni, stabilizzare alcune aree e ricostituire il fondo di cambio per l’Ucraina. In generale, questa operazione è diventata il nostro più grande investimento nel processo di liberazione degli ucraini dalla prigionia russa: abbiamo già catturato il maggior numero di prigionieri russi in un’unica operazione, e questo è un risultato significativo, e questo è uno dei nostri obiettivi, e le nostre azioni continuano”, ha aggiunto Zelensky.

Il Presidente ha osservato che non è ancora possibile parlare pubblicamente di quali unità siano coinvolte in determinate aree della regione di Kursk. Allo stesso tempo, ha espresso gratitudine a tutte le unità e agli eroi ucraini.

“Ora il confine russo di fronte alla nostra regione di Sumy è ampiamente sgomberato dalla presenza dell’esercito russo. E questo è anche uno degli obiettivi della nostra operazione, obiettivi tattici”, ha sottolineato.