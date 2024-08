Thailandia, identificato un primo caso di vaiolo

AgenPress. La Thailandia ha annunciato oggi l’individuazione di un caso di vaiolo sul suo territorio, sottolineando che le autorità non hanno ancora confermato se si tratti del ceppo clade 1b, per il quale l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale.

Il paziente è un europeo arrivato martedì in Thailandia da un paese africano. Sono in corso analisi di laboratorio per confermare il ceppo, ma le autorità ritengono che si tratti del clade 1b.

Secondo l’OMS, il ceppo clade 1 responsabile dell’attuale epidemia in Africa ha una mortalità segnalata del 3,6% ed è particolarmente pericoloso per i bambini. Il mpox si trasmette dagli animali all’uomo, ma anche attraverso il contatto fisico ravvicinato. La malattia provoca febbre, dolori muscolari e lesioni cutanee. Il virus mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie, fu scoperto nel 1958 in Danimarca, in scimmie allevate per la ricerca.

La Repubblica Democratica del Congo ha registrato almeno 16.000 casi, di cui 548 mortali.

La Svezia è il primo paese al di fuori dell’Africa a segnalare un caso del ceppo clade 1b, il 15 agosto.