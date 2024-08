AgenPress. Polonia e India celebrano il 70° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche. In questa occasione abbiamo deciso di elevare le nostre relazioni al livello di un partenariato strategico, ha affermato il primo ministro indiano Narendra Modi dopo l’incontro con il capo del governo polacco Donald Tusk. Modi ha anche parlato dell’espansione della cooperazione nelle fonti energetiche rinnovabili, nella trasformazione alimentare e nell’industria della difesa.

“La giornata di oggi è di particolare importanza per le nostre relazioni reciproche. Il Primo Ministro indiano visita la Polonia per la prima volta in 45 anni. Sono fortunato a venire con questa visita all’inizio del mio terzo mandato” – ha dichiarato Modi – .

“Paesi come la Polonia e l’India che credono nell’umanità devono rafforzare la cooperazione nella prevenzione del terrorismo. Un altro ambito di cooperazione è la lotta al cambiamento climatico. Siamo e continueremo a collegare il nostro potenziale per un futuro verde“. – ha aggiunto Modi.

“La Polonia è leader mondiale nel settore della trasformazione alimentare. Vorremmo che le aziende polacche partecipassero alle cosiddette grandi fiere alimentari che attualmente si stanno organizzando in India” – ha osservato.

“L’India ha molti successi nel campo della tecnologia finanziaria, farmaceutica e dell’industria spaziale. Saremo lieti di condividere le nostre esperienze in questi settori con la Polonia. La stretta collaborazione nel campo delle industrie della difesa è un simbolo della nostra fiducia reciproca. Lo faremo rafforzare ulteriormente questa cooperazione“, ha assicurato Modi.

Infine Il Primo Ministro indiano ha anche ringraziato l’aiuto fornito dalla Polonia agli studenti indiani rimasti bloccati in Ucraina nel 2022 a causa dello scoppio della guerra.