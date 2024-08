Santa Lucia, Schillaci: “Lavoriamo a soluzione per difendere eccellenza della sanità italiana”

AgenPress. “Il Santa Lucia è un’eccellenza nazionale che va salvaguardata. Per questo come Governo, da subito, ci siamo fatti carico della crisi in corso e nel decreto omnibus abbiamo di fatto ribadito quanto era previsto in precedenti norme che stanziavano 11 milioni di euro per strutture di caratura nazionale, proprio per sostenere il servizio a tutela della salute dei pazienti ed evitare che i lavoratori soffrissero una crisi in maniera incolpevole.

Si è trattato di un segnale di attenzione importante per una struttura di rilievo nazionale e di particolare interesse scientifico e sanitario per la neuroriabilitazione, in attesa che si definiscano procedure di uscita dalla crisi idonee a garantire il superiore interesse pubblico, che a nostra opinione dovrebbero incamminarsi verso l’ amministrazione straordinaria, per fare in modo che questa struttura assicuri la continuità assistenziale e mantenga elevati standard di qualità e di professionalità.

È in corso un confronto tra il governo, la Regione Lazio, l’azienda e i sindacati e prese di posizione come quella della lettera della proprietà ai dipendenti appaiono inopportune e rischiano di minare la fiducia tra le parti. Lavorando insieme, invece, si possono trovare le soluzioni più utili a non disperdere un prezioso patrimonio della sanità italiana che garantisce il diritto alla salute e a salvaguardare i livelli occupazionali”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.