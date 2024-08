Germania. Un uomo uccide tre persone durante un festa cittadina

AgenPress. Un uomo ha accoltellato a caso dei passanti durante le celebrazioni del 650° anniversario nella città tedesca di Solingen. Secondo quanto riportato dai media, almeno tre persone sono state uccise e diverse ferite e versano in gravi condizioni.

Un organizzatore del festival ha affermato che i soccorritori stanno cercando di salvare la vita di nove persone.

Le forze dell’ordine hanno avviato una caccia all’uomo per trovare l’attentatore che viene descritto come un giovane arabo, che attualmente è in fuga.