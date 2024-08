Ius Scholae. Meloni e Salvini contro Tajani. Non è una priorità. Togliere cittadinanza a chi va in giro a fare casino

AgenPress – “Sto messaggiando con Meloni anche nelle ultime ore, il momento è complicato, il nostro obiettivo sono stipendi e pensioni”. Lo dice Matteo Salvini alla festa della Lega a Pinzolo (Trento). “Il nostro obiettivo non è lo ius soli ma aumentare gli stipendi.

Il mio obiettivo continua a essere cancellare la legge Fornero e dare la possibilità di uscire a chi ha lavorato per 41 anni, star lì a litigare su ius soli o cittadinanza non è utile a nessuno, tanto più se raccogli i complimenti di Bonaccini e Repubblica, avanti con le nostre idee non quelle degli altri. Per me ogni polemica è chiusa e il governo va avanti fino al 2027, nessuno riuscirà a dividere il centrodestra, sarebbe delittuoso far vincere il centrosinistra”.

“E’ vero che qualcuno ha tirato fuori temi che non sono sul tavolo, non sono prioritari”. Lo Ius scholae “è una priorità per la sinistra ma non lo è né per la Lega né per il governo né per il centrodestra” e “sarebbe delittuoso lasciare spazio alla sinistra”. Peraltro, osserva il vicepremier, l’Italia è già “il paese tra i 27 che concede più cittadinanze agli stranieri. Legge che funziona – ribadisce – non si cambia”.

“Il problema semmai sarà togliere la cittadinanza a qualcuno che l’ha presa e va in giro per l’Italia a fare casino, perché per quello che mi riguarda se ti do la cittadinanza e compi un reato te la devo anche poter togliere”.