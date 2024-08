Tel Aviv: tutti gli eventi di intrattenimento sono stati cancellati. Aperti 240 rifugi pubblici

AgenPress. Il comando della protezione civile dell’esercito israeliano ha alzato il livello di guardia per Tel Aviv e il nord del Paese. A Tel Aviv gli eventi di intrattenimento sono stati cancellati, le spiagge e le strutture culturali sono state chiuse e sono stati aperti 240 rifugi pubblici.

Decine di parcheggi sotterranei possono essere utilizzati anche come rifugi, hanno affermato le autorità di Tel Aviv.

Secondo le linee guida della protezione civile, le scuole o i luoghi di lavoro possono ancora operare in aree con un livello di minaccia più elevato, a condizione che vi siano rifugi a cui è possibile accedere entro il tempo specificato per una determinata area.

Limitati gli assembramenti nelle zone più a rischio. Alle riunioni all’aperto non possono partecipare più di 30 persone, mentre per le riunioni al chiuso il limite è di 300 persone.

La situazione in Medio Oriente è particolarmente tesa come non lo è stata mai negli ultimi mesi. Crescono i timori che il crescente scambio di attacchi possa portare ad una guerra regionale. Il governo di Gerusalemme ha avvertito Hezbollah che se attacca Tel Aviv, incontrerà una “feroce risposta” da parte di Israele contro Beirut,