Afghanistan. I talebani negano ancora l’istruzione alle ragazze. Non ci sono le condizioni per riapertura scuole ed università

AgenPress – Neda Mohammad Nadim, ministro ad interim dell’Istruzione superiore, ha affermato che non sono ancora state soddisfatte le condizioni per la riapertura delle scuole e delle università per le ragazze nel Paese.

Durante un programma che illustrava i risultati conseguiti da questo ministero in un anno, Nadim ha aggiunto che alcuni individui fanno commenti ingiustificati riguardo all’istruzione delle ragazze e ha sottolineato che le richieste del popolo non possono essere soddisfatte violando la legge islamica.

Il ministro facente funzione dell’istruzione superiore ha affermato: “La ricerca degli studiosi è in corso. Se gli studiosi concludono nella loro ricerca che educare le donne in questo modo è ammissibile, si ritiene che il permesso verrà concesso”.

Neda Mohammad Nadim ha anche affermato che il personale del ministero è aumentato di cinquemila unità rispetto al passato e ha sottolineato che a nessuno sarà consentito di ottenere documenti scolastici falsi.

“D’ora in poi non permetteremo a nessuno in Afghanistan di presentarci studenti immaginari nella società e di rilasciare diplomi ingiustamente”.

Anche altri funzionari di questo ministero hanno dichiarato di aver ultimato più di centotrenta programmi di studio, che sono stati inviati al leader dell’Emirato Islamico per l’approvazione.

La Direzione delle pubblicazioni e delle comunicazioni pubbliche del Ministero dell’istruzione superiore ha affermato che lo scorso anno, oltre a diversi settori educativi, si è occupata anche di attività di fornitura di servizi sanitari.

Sardar Wali Salehi, Direttore dello sviluppo del programma scientifico del Ministero dell’Istruzione Superiore, ha affermato: “In totale, sono stati finalizzati 131 programmi di studio basati su standard religiosi, nazionali e internazionali e sono stati inviati alle autorità superiori dell’Emirato Islamico per l’approvazione”.

Nel frattempo, Ziaullah Hashimi, portavoce del Ministero dell’Istruzione Superiore, ha affermato che undici programmi di dottorato, ventisei programmi di master, tredici nuove facoltà di primo livello e ottantasei nuovi dipartimenti sono stati istituiti in vari istituti scolastici.

Ziaullah Hashimi ha anche menzionato il reclutamento di undici istruttori stranieri per l’Afghanistan International Islamic University.

A questo proposito, Hashimi ha affermato: “Con l’obiettivo di fornire una formazione specializzata e professionale alle giovani generazioni del Paese, undici professori provenienti da Egitto, Turchia, Iran e altri Paesi islamici sono stati reclutati presso l’Afghanistan International Islamic University”.

Il Ministero dell’Istruzione Superiore ha riferito che sono stati raccolti oltre 557 milioni di afghani come entrate dalla distribuzione di diplomi e certificati scolastici e, attualmente, circa centonovantamila studenti studiano negli istituti scolastici dell’Emirato.