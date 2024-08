Taiwan. Testati missili Usa anti-anfibi come avvertimento alla Cina in caso di eventuale attacco

AgenPress – Le truppe di Taipei hanno testato missili guidati attraverso lanciatori, tracciati otticamente e noti come missili Tow 2a montati su Humvee M1167, contro bersagli galleggianti al largo di una spiaggia nella contea meridionale di Pingtung.

Le esercitazioni con missili Usa anti-anfibi da sbarco fanno parte della strategia per scoraggiare un potenziale attacco della Cina, che rivendica l’isola come parte “inalienabile” del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario.

I missili usati sono tra le armi anticarro più efficaci e popolari al mondo e una componente chiave in quella che secondo alcuni esperti militari è la migliore strategia di Taiwan per resistere a una potenziale invasione di Pechino, in netto vantaggio numerico in termini di aerei da guerra, navi e missili.

Taiwan ha acquistato 1.700 unità del nuovo sistema Tow 2b dagli Stati Uniti, le ultime delle quali saranno consegnate entro la fine dell’anno. I due giorni di test iniziati oggi valuteranno anche l’interoperabilità del più sofisticato Tow 2b con il Tow 2a e la capacità di colpire obiettivi di notte, ha detto il ministero della Difesa.

In altri termini, i sostenitori di tali standard ritengono che abbiano le migliori possibilità di contrasto in una battaglia asimmetrica contro l’Esercito popolare di liberazione cinese: la maggior parte di Taiwan è composta da montagne ripide, distese di fango e aree urbane pesantemente edificate poco adatte a una forza militare convenzionale.