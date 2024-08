AgenPress – La diga a Kiev, parte della centrale idroelettrica di Kiev, è stata colpita durante un massiccio attacco russo in Ucraina il 26 agosto, ha affermato Timofiy Mylovanov, consigliere dell’ufficio del presidente.

La Russia ha utilizzato almeno 100 missili e 100 droni in un attacco su larga scala in tutto il paese, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky. Almeno quattro persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite al momento di questa pubblicazione.

Mylovanov ha affermato che, nonostante la diga “regga”, l’ impianto è stato danneggiato dall’attacco .

“Se la diga dovesse crollare, una parte significativa di Kiev verrebbe allagata”, ha affermato Mylovanov.

Allo stesso tempo, ci sono informazioni contrastanti circa l’impatto sull’impianto e sui danni che ne sono derivati.

Forbes Ucraina ha scritto, citando un funzionario del settore energetico rimasto anonimo perché non autorizzato a parlare dell’attacco, che l’ impianto era stato preso di mira .

Andrii Kovalenko, capo del dipartimento anti-disinformazione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, ha poi affermato che non esisteva “alcuna minaccia ” per la diga e che “era impossibile distruggerla con i missili”.

I russi stanno sfruttando le minacce percepite all’integrità strutturale della diga per “incitare il panico”, ha aggiunto Kovalenko.

A luglio, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che Kiev si stava preparando a distruggere le dighe della centrale idroelettrica di Kiev e il bacino idrico di Kaniv.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha negato le accuse di Zakharova, definendole “assurde”.

“Non può esserci alcun motivo o scopo realistico per cui l’Ucraina debba distruggere le proprie infrastrutture o mettere in pericolo il proprio popolo”, affermò all’epoca il ministero.

La dichiarazione di Zakharova è stata rilasciata poco più di un anno fa da quando le forze russe hanno fatto esplodere la centrale idroelettrica di Kakhovka e la diga adiacente nell’oblast di Kherson, provocando un disastro umanitario e ambientale su vasta scala nell’Ucraina meridionale.