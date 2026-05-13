Rubio fotografato con una tuta Nike a bordo dell’Air Force One. Valanga di meme online

AgenPress. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha abbandonato il suo solito abito per indossare una tuta Nike a bordo dell’Air Force One, scatenando numerose reazioni online non appena le immagini del suo look inaspettato si sono diffuse sui social media.

Le foto pubblicate su X dal direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, mostravano Rubio con indosso una tuta in pile grigia della Nike Tech, un abbigliamento decisamente informale rispetto alla divisa formale solitamente indossata dagli alti funzionari statunitensi durante i viaggi ufficiali.

Gli utenti dei social media hanno inondato X di battute e commenti. “Marco farà il DJ sul volo?” ha scritto un utente di X accanto a un’immagine modificata che mostra Rubio in piedi dietro una consolle da DJ.

Un altro meme virale ha etichettato Rubio come “Nicolás Maduro nei panni di Marco Rubio”, continuando i paragoni tra l’abbigliamento del segretario di Stato e le immagini di Maduro ormai diventate virali.

Un altro utente ha scritto: “Ok, mi sono perso uno dei nuovi lavori di Marco Rubio? Modello di abbigliamento sportivo?”

Le tute in pile Nike Tech hanno registrato un’impennata di popolarità online negli ultimi mesi, alimentata in parte dalle immagini di Maduro che hanno contribuito a trasformare questo stile sportivo minimalista in un improbabile meme politico.