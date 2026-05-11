Cessate il fuoco. Trump: “La proposta che ci ha mandato l’Iran è una schifezza. Non ho finito nemmeno di leggerla”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l’Iran è “in terapia intensiva” dopo aver respinto la risposta di Teheran a una proposta di pace statunitense, alimentando i timori di una ripresa delle ostilità nel conflitto che dura da 10 settimane e che ha causato migliaia di morti e interrotto i flussi energetici vitali.

Pochi giorni dopo che Washington aveva avanzato una proposta volta a riaprire i negoziati, domenica l’Iran ha pubblicato una risposta incentrata sulla fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano , dove Israele, alleato degli Stati Uniti, sta combattendo contro i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran. La risposta è stata prontamente respinta da Trump e sottolinea come le due parti siano ancora molto distanti su numerose questioni.