Cessate il fuoco. Trump: “La proposta che ci ha mandato l’Iran è una schifezza. Non ho finito nemmeno di leggerla”

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AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l’Iran è “in terapia intensiva” dopo aver respinto la risposta di Teheran a una proposta di pace statunitense, alimentando i timori di una ripresa delle ostilità nel conflitto che dura da 10 settimane e che ha causato migliaia di morti e interrotto i flussi energetici vitali.
Pochi giorni dopo che Washington aveva avanzato una proposta volta a riaprire i negoziati, domenica l’Iran ha pubblicato una risposta incentrata sulla fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano , dove Israele, alleato degli Stati Uniti, sta combattendo contro i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran. La risposta è stata prontamente respinta da Trump e sottolinea come le due parti siano ancora molto distanti su numerose questioni.
Interrogato sullo stato del cessate il fuoco, Trump ha risposto ai giornalisti:
“Direi che al momento è il peggiore, dopo aver letto quella schifezza che ci hanno mandato. Non l’ho nemmeno finito di leggere”, ha detto.
Nella sua risposta, Teheran ha anche chiesto un risarcimento per i danni di guerra, ha ribadito la propria sovranità sullo Stretto di Hormuz e ha esortato gli Stati Uniti a porre fine al blocco navale, a garantire che non ci saranno ulteriori attacchi, a revocare le sanzioni e a rimuovere il divieto di vendita di petrolio iraniano.
Gli Stati Uniti avevano proposto la fine dei combattimenti prima di avviare colloqui su questioni più controverse, tra cui il programma nucleare iraniano.
Oggi Teheran ha difeso la propria posizione: “La nostra richiesta è legittima: chiediamo la fine della guerra, la revoca del blocco (statunitense) e della pirateria, e lo sblocco dei beni iraniani che sono stati ingiustamente congelati nelle banche a causa delle pressioni degli Stati Uniti”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei.

Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha dichiarato che le forze armate iraniane sono pronte a rispondere con decisione a qualsiasi “atto di aggressione”.
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