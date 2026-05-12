29 miliardi di dollari il costo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump: “Non penso alla situazione finanziaria degli americani”

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che le difficoltà finanziarie degli americani non sono la sua priorità, mentre si impegna per raggiungere un accordo di pace con l’Iran.

«Non penso alla situazione finanziaria degli americani», ha detto fuori dalla Casa Bianca, prima di partire per un viaggio in Cina. «Non ci penso. Penso a una sola cosa: non possiamo permettere all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare, tutto qui».

Sollecitato a chiarire che non sta prendendo in considerazione l’impatto finanziario della guerra sugli americani, Trump ha ribadito che impedire all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare è “la cosa più importante, di gran lunga”.

“La cosa più importante, di gran lunga, a prescindere dal fatto che il nostro mercato azionario – che, tra l’altro, è ai massimi storici – salga o scenda un po’, la cosa più importante in assoluto è che l’Iran non possa avere un’arma nucleare”, ha affermato.

Trump ha aggiunto che “se il mercato azionario sale o scende un po’”, gli americani “capiranno” comunque l’importanza della guerra. Ha ribadito la sua affermazione secondo cui, una volta terminato il conflitto, il prezzo del petrolio crollerà rapidamente.