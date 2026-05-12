Le speranze di un accordo di pace si sono affievolite. Trump: “Le richieste dell’Iran sono spazzatura”

AgenPress. Le speranze di un accordo di pace sull’Iran si sono affievolite dopo che Donald Trump ha affermato che il cessate il fuoco con l’Iran era “in terapia intensiva”, poiché Teheran ha respinto una proposta statunitense per porre fine al conflitto e una lista di richieste iraniane definita dal presidente americano “spazzatura”.

L’Iran ha chiesto la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano , dove Israele, alleato degli Stati Uniti, combatte contro i militanti di Hezbollah, sostenuti dall’Iran. Teheran ha inoltre ribadito la propria sovranità sullo Stretto di Hormuz, ha richiesto un risarcimento per i danni di guerra e la fine del blocco navale statunitense, tra le altre condizioni.