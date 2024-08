Lavrov minaccia gli Usa. Si sentono al sicuro anche in caso guerra mondiale. Lavoriamo a precisazione dottrina nucleare

AgenPress – La Russia ha affermato che l’Occidente stava giocando col fuoco quando ha preso in considerazione l’idea di consentire all’Ucraina di colpire in profondità la Russia con missili occidentali e ha avvertito gli Stati Uniti che la Terza guerra mondiale non sarebbe rimasta confinata all’Europa.

L’Ucraina ha attaccato la regione occidentale russa di Kursk il 6 agosto e si è ritagliata una fetta di territorio nel più grande attacco straniero alla Russia dalla seconda guerra mondiale. Il presidente Vladimir Putin ha affermato che ci sarebbe stata una degna risposta da parte della Russia all’attacco.

Sergei Lavrov, ministro degli Esteri di Putin da oltre 20 anni, ha affermato che l’Occidente sta cercando di inasprire la guerra in Ucraina e che “sta cercando guai” prendendo in considerazione le richieste ucraine di allentare le restrizioni all’uso di armi fornite dall’estero. Da quando ha invaso l’Ucraina nel 2022, Putin ha ripetutamente messo in guardia dal rischio di una guerra molto più ampia che coinvolgerebbe le maggiori potenze nucleari del mondo, sebbene abbia affermato che la Russia non vuole un conflitto con l’alleanza NATO guidata dagli Stati Uniti.

“Stiamo confermando ancora una volta che giocare con il fuoco – e loro sono come bambini piccoli che giocano con i fiammiferi – è una cosa molto pericolosa per zii e zie adulti a cui sono affidate armi nucleari in uno o nell’altro paese occidentale”, ha detto Lavrov ai giornalisti a Mosca. “Gli americani associano inequivocabilmente le conversazioni sulla Terza guerra mondiale a qualcosa che, Dio non voglia, se dovesse accadere, riguarderebbe esclusivamente l’Europa”, ha affermato Lavrov.