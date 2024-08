L’Ucraina continua la sua offensiva nel territorio russo di Kursk. Le truppe controllano 1.294 kmq e 100 insediamenti

AgenPress – Sono trascorse tre settimane da quando l’Ucraina ha lanciato un’offensiva lampo nel territorio russo, la più profonda da quando Mosca ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel 2022.

Si dice che l’azione a sorpresa abbia coinvolto 10.000 soldati ucraini d’élite e abbia preso piede rapidamente.

Il comandante militare di Kiev afferma che le truppe ucraine ora controllano 1.294 kmq (500 miglia quadrate) di territorio russo e 100 insediamenti nella regione di Kursk, un’area più grande di quella che la Russia ha conquistato in Ucraina quest’anno.

Il generale Oleksandr Syrskyi afferma che le truppe ucraine controllano 1.294 kmq (500 miglia quadrate) di territorio russo e 100 insediamenti. Circa 594 militari russi sono stati fatti prigionieri, aggiunge.

La scorsa settimana, il presidente Zelensky ha affermato che l’Ucraina controlla più di 1.250 kmq di territorio russo.

Parlando tramite collegamento video alla TV ucraina, Syrskyi ha affermato che uno degli obiettivi dell’incursione ucraina a Kursk era quello di “distrarre un numero significativo di truppe nemiche da altre aree”, come Pokrovsk e Kurakhove nel Donbass, e che l’obiettivo è stato raggiunto con successo.

Aggiunge che la Russia era a conoscenza di questo obiettivo e sta “concentrando le sue unità più pronte al combattimento nella zona di Pokrovsk”.

Afferma inoltre che l’avanzata continua e che circa 594 militari russi sono stati catturati lì.

L’Ucraina ha affermato in precedenza di non avere alcuna intenzione di mantenere il territorio e che una delle motivazioni dell’incursione è quella di distrarre le forze russe dalla loro offensiva nell’Ucraina orientale, che è in corso.

La Russia ha promesso di rispondere , ma la natura di tale risposta non è stata specificata, ma negli ultimi due giorni si è assistito a un aumento degli attacchi aerei contro l’Ucraina.